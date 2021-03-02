Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Вани Трофимова

Мальчику требуется срочная помощь

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство.

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Трофимова Ивана из Нижнего Новгорода. У двухлетнего мальчика врожденный порок сердца - критический аортальный стеноз.

В два месяца ребенок уже перенес открытую аортальную вальвулопластику, но операция не дала долгосрочного результата - состояние снова стало критическим. Ванин случай очень сложный, мальчика уже ждут в клинике Бонна в Германии, чтобы провести реконструкцию сердечного клапана. Прогноз на операцию хороший, но стоит она очень дорого - больше четырех с половиной миллионов рублей. У семьи из Нижнего Новгорода таких денег нет, поэтому Ване сейчас очень нужна ваша помощь.

Операцию необходимо провести как можно скорее – поэтому ваша помощь нужна ему прямо сейчас! Сделать это просто: достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета.

Когда Ваня крепко спит, мама его будит. Ей важно, чтобы он пошевелился - тогда все хорошо. Впереди еще один день жизни. "Встряхиваю его, чтобы немножко повертелся. Потому что мы постоянно находимся в этом состоянии тревоги, страха", - рассказала Вероника Трофимова, мама Вани.

Этот страх - почти с Ваниного рождения. Еще в роддоме у мальчика были шумы в сердце, но на это не обратили внимания. Единственный долгожданный мальчик у здоровых родителей, все показатели были хорошими, если бы не этот шум. В два месяца Ванино сердце всерьез обеспокоило кардиолога, мальчика срочно направили в областной кардиоцентр. Оказалось, что у Вани серьезный врожденный порок сердца - критический аортальный стеноз.

"Нам тут же сказали лечь на операцию, мы в этот же день сдали все анализы. Врачи сразу сказали, что это очень серьезный порок, придется делать операцию на открытом сердце. Это просто шок", - говорит Вероника Трофимова.

Операция длилась около шести часов, сердце Вани останавливали. Он вернулся к родителям с огромным шрамом и синяком на половину груди, с трубками, дренажами и катетерами.

Эта операция дала Ване отсрочку - на два года. Но сейчас все показатели вернулись. Состояние мальчика стабильно тяжелое. А хорошее самочувствие - опасная видимость. Ванино сердце работает с большой нагрузкой, и может не выдержать в любой момент.

"Это может случиться внезапно! Раз и все! И уже будет поздно", - говорит Вероника Трофимова.

У Вани сужен участок между аортой и левым желудочком. Нехватка крови в сосудах и внутренних органах приводит к гипоксии. Ваня часто бледный, а вокруг губ и глаз - "синяя кожа". А еще у двухлетнего малыша бывают одышки, и повышенная утомляемость.

"Левый желудочек сердца уже не справляется с нагрузкой, начинает расползаться. Становится слабым сердце, как у пожилого человека, которое не справляется уже ни с какими нагрузками. Это необратимый процесс", - рассказал Николай Трофимов, отец Вани.

Чтобы сохранить Ване жизнь, нужно срочно делать операцию. Из-за маленького возраста для ребенка лучший вариант - пластика клапана. Родители стали обращаться к опыту ведущих российских клиник. Было предложено несколько вариантов, и в каждом - огромные риски.

"Все врачи в один голос говорят, что операцию нужно делать как можно скорее. И мы стремимся к лучшим специалистам, с большим опытом, с большой практикой", - рассказала Вероника Трофимова.

И такие врачи есть в университетской клинике в Германии. Там специализируются на подобных операциях, именно у маленьких детей. О Ване уже знают, и готовы помочь. Из клиники родителям прислали приглашение и одновременно счет - лечение и реабилитация стоит почти 45 тысяч евро. Это больше четырех с половиной миллионов рублей.

"Мы хотим сделать именно эту операцию, чтобы ребенок вырос именно со своим родным клапаном, со своим сердцем. Я представляю его взрослым, я задумываюсь о том, какая будет у него профессия, что он будет любить", - говорит Вероника Трофимова.

В семье работает только папа, он инженер. А мама - преподаватель в школе искусств, в декрете. Чтобы помочь Ване, нужно отправить любую сумму цифрами на номер 8385. Главное для него сейчас - получить возможность стать взрослым.

Наталья Тарасова, Владимир Черных, "ТВ Центр"

Времени у Вани очень мало. Важна буквально каждая минута: у детей с аортальным стенозом значительно повышен риск мгновенного летального исхода. Операцию необходимо провести как можно скорее – поэтому ваша помощь нужна ему прямо сейчас! Сделать это просто: достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета. Можно так же воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Ивана​ Трофимова, программа 1174

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