Дава потратил полмиллиона на пластику живота

Манукян перепугал поклонников видео из больницы

Давид Манукян несколько дней назад перепугал фанатов сториз, снятыми после операции. При этом блогер не стал раскрывать причину, по которой ему пришлось лечь "под нож". Вместо него об этом рассказал хирург Тимур Хайдаров, который проводил операцию.

Оказалось, что Дава решился на липосакцию и абдоминопластику. Для лучшего эффекта блогер выбрал перерыв между съемками, Манукян намерен серьезно отнестись к процессу реабилитации.

"Давид не мог самостоятельно справиться с мучившей его проблемой без хирургического вмешательства. Он не раз посещал мои консультации. С помощью современных технологий удалось добиться идеального результата", - объяснил хирург.

Хайдаров назвал проведенную операцию "серьезным оперативным вмешательством" и отметил, что Дава еще какое-то время будет испытывать дискомфорт. По словам врача, блогер остался доволен результатом, передает СтарХит. По данным издания, липосакция и абдоминопластика обошлась Манукяну не менее, чем в 500 тысяч рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"