ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дава потратил полмиллиона на пластику живота

10:06
  • вторник
  • 02 марта 2021

Манукян перепугал поклонников видео из больницы

Давид Манукян несколько дней назад перепугал фанатов сториз, снятыми после операции. При этом блогер не стал раскрывать причину, по которой ему пришлось лечь "под нож". Вместо него об этом рассказал хирург Тимур Хайдаров, который проводил операцию.

"Папа так плакал": Сергей Сафронов впервые рассказал о тяжелой болезни
Вдова Табакова показала любимое архивное фото режиссера

Оказалось, что Дава решился на липосакцию и абдоминопластику. Для лучшего эффекта блогер выбрал перерыв между съемками, Манукян намерен серьезно отнестись к процессу реабилитации.

"Давид не мог самостоятельно справиться с мучившей его проблемой без хирургического вмешательства. Он не раз посещал мои консультации. С помощью современных технологий удалось добиться идеального результата", - объяснил хирург.

Хайдаров назвал проведенную операцию "серьезным оперативным вмешательством" и отметил, что Дава еще какое-то время будет испытывать дискомфорт. По словам врача, блогер остался доволен результатом, передает СтарХит. По данным издания, липосакция и абдоминопластика обошлась Манукяну не менее, чем в 500 тысяч рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Давид Манукян
Давид Манукян
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.