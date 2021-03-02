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Мишустин упростил оформление выплат по уходу за инвалидами

09:52
  • вторник
  • 02 марта 2021

Гражданам не придется собирать справки

Оформить компенсационные выплаты гражданам, ухаживающим за инвалидами и пожилыми людьми, теперь будет легче. Россиянам не придется подтверждать что они не работают и при этом не получают пособие по безработице или пенсию. Постановление об упрощении порядка оформления подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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"Людям больше не придется подтверждать, что они не работают и при этом не получают пособие по безработице или пенсию. Также им больше не нужно собирать справки о смене места жительства подопечного. Все эти сведения территориальные органы Пенсионного фонда будут получать с помощью федеральных информационных систем", - сообщили в пресс-службе кабмина.

В пресс-службе напомнили, что ежемесячные компенсации положены неработающим гражданам, которые ухаживают за инвалидами I группы, за престарелыми людьми, которые нуждаются в постоянной помощи или которым исполнилось 80 лет. Эти выплаты могут получать члены семьи или приглашенные помощники, напоминает ТАСС.

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