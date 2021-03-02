Московская природа пробудится в середине апреля

Холода еще дадут знать о себе
В этом году в Москву активное пробуждение природы начнется после 10 апреля. Об этом заявил синоптик Евгений Тишковец.
Он предупредил, что последняя за эту зиму волна арктического вторжения ожидается с 5 по 10 апреля, после чего ожидается тепло.
"Во второй декаде апреля стабилизируется ситуация, среднесуточная температура будет превышать отметку плюс пять градусов и выше, тогда и пойдет бурный расцвет всей природы", — рассказал Тишковец.
Он добавил, что настоящее тепло, превышающее климатическую норму, придет в столицу только в третьей декаде месяца, передает РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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