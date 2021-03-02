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Телезрители выберут представителя России на конкурс "Евровидение-2021" 8 марта

10:19
  • вторник
  • 02 марта 2021

Пройдет национальное зрительское голосование

Национальное зрительское голосование за российского участника международного песенного конкурса "Евровидение-2021" пройдет 8 марта. Голосовать можно будет во время специального шоу в эфире Первого канала.
Объявлены правила конкурса "Евровидение-2021"

"Исполнитель и песня, которые представят Россию на конкурсе "Евровидение" в мае 2021 года в Роттердаме, будут выбраны 8 марта в результате национального зрительского голосования в специальном праздничном шоу, которое выйдет в прямом эфире Первого канала", - сообщили в пресс-службе Первого канала.

По словам главного продюсера музыкальных и развлекательных программ телеканала Юрия Аксюты, есть два способа выбора участника на конкурс. В первом случае вещатель находит исполнителя самостоятельно. Во втором - артиста и песню выбирают жюри и зрители. В этом году в России решили прибегнуть ко второму методу отбора.

В прошлом году конкурс песни "Евровидение" отменили из-за пандемии. Россию должна была представлять группа Little Big с песней UNO. Нынешний конкурс пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. В нем примут участие исполнители из 41 страны, передает ТАСС.

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