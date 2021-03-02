В России за сутки выявили 10565 заболевших коронавирусом

Это самый низкий показатель с начала октября

В России за минувшие сутки выявили 10565 случаев заражения коронавирусом. Это самый низкий показатель с начала октября. Общее число инфицированных достигло 4268215.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, больше всего новых случаев выявлено в Москве - 1277. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 937 человек, в Подмосковье - 617.

Выздоровели за сутки 14966 человек. Скончался 441 заболевший.

За весь период пандемии в России от коронавируса вылечились 3838040 человек. Общее число умерших достигло 86896.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 111,5 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 555111 человек.

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