Психолог раскрыл причину возникновения весеннего обострения

Сезонные перепады настроения - это вовсе не миф

Так называемое сезонное обострение – вовсе не шутка, весной многие люди начинают чувствовать себя значительно хуже, заявил психолог Александр Тхостов. Он объяснил, почему с уходом зимы в поведении происходят изменения.

Эксперт подчеркнул, что, несмотря на тысячелетия эволюции, в людях частично сохранились звериные инстинкты, которые реагируют на потепление и увеличение количества солнечного света.

"Вначале распускаются деревья, все выходит из спячки. Человек же тоже животное, поэтому на него это тоже действует. Всегда описывались эти обострения осенью и весной. Это моменты климатического перехода и освещенности" - сказал Тхостов.

Он добавил, что спортивные тренировки помогут справиться с весенним обострением, передает "Говорит Москва".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"