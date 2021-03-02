ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы сроки появления коллективного иммунитета к коронавирусу в России

10:50
  • вторник
  • 02 марта 2021

Факторы формирования – перенесенная болезнь или вакцинация

Перенесенное заболевание или вакцинация формируют коллективный иммунитет у населения России. Он достигнет уровня 60%, предположительно, ко второй половине 2021 года, считает кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
Непривитых от коронавируса россиян попросили посидеть дома

"Коллективный иммунитет может формироваться по двум механизмам. Первое - это реальная встреча человека с вирусом или перенесенное заболевание с бессимптомным носительством. Второе - это вакцинация", - заявил Вознесенский в интервью РИА Новости.

Медик оценил темпы вакцинации в России. По его данным, на сегодняшний день привито немногим более 2% населения России – и это через месяц после начала масштабной вакцинации. При этом эксперт отметил, что темпы наращиваются, появляется большее число людей, не восприимчивых к коронавирусу.

Вознесенский напомнил, что еще в ноябре прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что антитела к коронавирусу имеют 50-60% москвичей. Такие же цифры приводили некоторые коммерческие лаборатории и Роспотребнадзор. На основе этиъх источников можно сделать вывод, что коллективный иммунитет у россиян сформируется раньше второй половины 2021 года, уверен эксперт.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.