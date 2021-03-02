Названы сроки появления коллективного иммунитета к коронавирусу в России

Факторы формирования – перенесенная болезнь или вакцинация

Перенесенное заболевание или вакцинация формируют коллективный иммунитет у населения России. Он достигнет уровня 60%, предположительно, ко второй половине 2021 года, считает кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

"Коллективный иммунитет может формироваться по двум механизмам. Первое - это реальная встреча человека с вирусом или перенесенное заболевание с бессимптомным носительством. Второе - это вакцинация", - заявил Вознесенский в интервью РИА Новости.

Медик оценил темпы вакцинации в России. По его данным, на сегодняшний день привито немногим более 2% населения России – и это через месяц после начала масштабной вакцинации. При этом эксперт отметил, что темпы наращиваются, появляется большее число людей, не восприимчивых к коронавирусу.

Вознесенский напомнил, что еще в ноябре прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что антитела к коронавирусу имеют 50-60% москвичей. Такие же цифры приводили некоторые коммерческие лаборатории и Роспотребнадзор. На основе этиъх источников можно сделать вывод, что коллективный иммунитет у россиян сформируется раньше второй половины 2021 года, уверен эксперт.

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