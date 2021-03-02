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Бывший тренер "Спартака" попал в больницу с инфарктом

11:17
  • вторник
  • 02 марта 2021

Олег Романцев находится в реанимации

Бывший главный тренер сборной России по футболу и московского ФК "Спартак" Олег Романцев попал в больницу с инфарктом, ему провели операцию на сердце.
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67-летний Романцев успешно перенес операцию, сейчас он находится в реанимации. Врачи оценивают состояние тренера как средней тяжести, передает ТАСС.

"Он лежит в реанимации, у него инфаркт. Сегодня будем узнавать, что к чему, вчера еще ничего не ясно было. Если будет какая-то информация, то только к вечеру", - рассказал о состоянии Романцева Георгий Ярцев, который работал с ним в "Спартаке".

На сегодняшний день Романцев является самым титулованным российским футбольным тренером, под его руководством "Спартак" выиграл чемпионат СССР и восемь раз становился чемпионом России. Также Романцев возглавлял сборную России с лета 1994 года по лето 1996 года и с конца 1998 года по лето 2002 года.

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Олег Романцев
Олег Романцев
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