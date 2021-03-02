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Польша просит производителей вакцин поделиться лицензией

11:27
  • вторник
  • 02 марта 2021

Препараты в страну не поступают вовремя

Столкнувшаяся с нехваткой вакцин от коронавируса Польша просит производителей поделиться лицензией. В Варшаве уверены, что и сами смогут производить достаточное количество препаратов. В стране хватит фармацевтических мощностей, уверенминистр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
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"То соглашение, которое было подписано Европейской комиссией, оказалось малоэффективным – соглашение с производителями вакцин. Во время последнего саммита ЕС премьер-министр Матеуш Моравецкий предлагал, чтобы фирмы поделились своей лицензией, то есть, чтобы фирмы, которые имеют разработанную и допущенную вакцину, сделали возможным производство этой вакцины также и другим фирмам, в том числе, работающим в Польше", - сказал Блащак в эфире Польского радио.

Польша сейчас получает вакцину трех производителей – Pfizer, Moderna и AstraZeneca -  исключительно в рамках европейского соглашения. Варшава неоднократно жаловалась на производителей, которые нарушают сроки и объемы поставок.  Блащак подтвердил, что власти страны рассматривают возможность закупки вакцины в Китае.

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