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В столице начался чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills

12:29
  • вторник
  • 02 марта 2021

Мероприятие продлится до 19 марта

В Москве стартовал IX Открытый чемпионат профессионального мастерства "Московские мастера" по стандартам WorldSkills Russia 2020-2021. Участники посоревнуются между собой на различных образовательных площадках столицы, чемпионат продлится до 19 марта. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Она сообщила, что в этот раз заявки на участие в чемпионате подали 25 тысяч конкурсантов, они будут соревноваться в 268 компетенциях. На чемпионате представлены несколько основных профессиональных блоков: информационные технологии, производство и инженерные технологии, сфера услуг и образования, строительная сфера, творчество и дизайн, а также транспорт и логистика.

"Город уделяет большое внимание развитию профессионального образования. Мы постоянно модернизируем материально-техническую базу колледжей, преподаватели повышают квалификацию. Успехи наших конкурсантов на чемпионатах профмастерства доказывают, что мы движемся в правильном направлении. Сейчас начался региональный чемпионат WorldSkills "Московские мастера", его можно с уверенностью назвать самым масштабным конкурсом профессионального мастерства как по количеству участников, так и по числу соревновательных дисциплин. Также в этом году представлено рекордное число новых компетенций, соревнования по которым проходят в Москве впервые в рамках регионального чемпионата. Мы уверены, что конкурсанты этого года смогут удержать высокую планку, поставленную столичной сборной в прошлом году", - уверена Ракова.

Конкурсанты в возрасте от 16 до 22 лет посоревнуются между собой в 153 компетенциях. Что касается юриоров (от 10 до 16 лет), то для них подготовили 115 компетенций. Также этом году столичные конкурсанты впервые соревнуются за звание чемпиона в новых компетенциях WorldSkills, таких как "Бережливое производство", "Вертикальный транспорт", "Цифровая трансформация", "Социальная работа" и многие другие.

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