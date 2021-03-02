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Траты россиян выросли до максимума с начала пандемии

11:54
  • вторник
  • 02 марта 2021

А в сфере услуг спрос снижается

Максимум с начала пандемии – так оценили эксперты расходы россиян в феврале 2021 года. По данным исследования аналитического портала "СберИндекс", траты граждан в прошлом месяце выросли на 2,6% относительно того же периода прошлого года.
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"Россияне продолжают наращивать расходы по мере снижения воспринимаемого уровня риска, связанного с коронавирусом. С 22 по 28 февраля траты потребителей увеличились на 2,3% год к году. За весь февраль прирост составил 2,6%, что стало максимумом с начала пандемии", - сказано в исследовании.

При этом эксперты зафиксировали падение спроса в сфере услуг. По их данным, расходы в секторе сократились на 11,7% на неделе 22-28 февраля - по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сильнее всего они снизились в сегментах "Развлечения" и "Спорт", передает ТАСС.

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