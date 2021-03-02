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В Словакии жителей страны обязали носить респираторы и ввели комендантский час

12:29
  • вторник
  • 02 марта 2021

Правительство страны ужесточает ограничения

В ходе внеочередного заседания правительства Словакии было решено обязать жителей республики носить в общественных помещениях респираторы, обеспечивающие повышенную степень защиты от заражения коронавирусом по сравнению с медицинскими масками.

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Кроме того, с 3 марта в стране будет введен комендантский час. Он будет действовать на всей словацкой территории с 20:00 до 01:00 по местному времени. Одновременно власти запретят гражданам с 05:00 до 20:00 покидать жилища без уважительных причин, к которым относятся поездки на работу, походы к врачам или за продуктами питания и другими товарами первой необходимости. Также гражданам придется носить с собой удостоверения личности или справки с места работы. Свободно передвигаться жители страны могут с 01:00 до 05:00.

При этом с 8 марта ношение респираторов станет обязательным в общественном транспорте и магазинах, а с 15 марта эта мера санитарно-эпидемиологической безопасности будет действовать во всех общественных помещениях. Что касается детей, то им можно продолжать носить обычные защитные маски.

Прогулки людям можно устраивать лишь в пределах административных границ района проживания в компании членов семьи. Аптеки и магазины, торгующие продуктами питания, остаются открыты. В рабочие дни с 09:00 до 11:00 по местному времени совершать покупки в них дозволяется только гражданам старше 65 лет и инвалидам.

Отмечается, что если вводимые ограничения не приведут к улучшению эпидемиологической ситуации, то правительство намерено объявить в стране максимально жесткий карантин. Возможна остановка промышленных предприятий и полное закрытие границ Словакии.

На сегодняшний день в стране с населением 5,5 миллионов человек коронавирусом заболели 308 083 человека. Число жертв составило 7 189 жителей.

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