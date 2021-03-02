Появились подробности массового отравления детей в школах Красноярска

Госпитализированы около 60 учеников

Нарушение технологического процесса при изготовлении школьного питания стало причиной массового отравления детей в Красноярске. По данным пресс-службы регионального минздрава, в больницы попали около 60 учащихся, все они в состоянии средней тяжести.

"Всего госпитализированы 56 человек в состоянии средней тяжести", - сообщили в ведомстве.

Эксперты Роспотребнадзора днем ранее заявили, что к медикам обратились более 70 детей, у них выявлена иерсиниозная инфекция, поставлен предварительный диагноз "псевдотуберкулез". Пострадавшим от семи до 14 лет. Специалисты предполагают, что источник инфекции – салаты, которые готовили с нарушениями технологии, передает ТАСС.

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