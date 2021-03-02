ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Появились подробности массового отравления детей в школах Красноярска

12:21
  • вторник
  • 02 марта 2021

Госпитализированы около 60 учеников

Нарушение технологического процесса при изготовлении школьного питания стало причиной массового отравления детей в Красноярске. По данным пресс-службы регионального минздрава, в больницы попали около 60 учащихся, все они в состоянии средней тяжести.
Новое отравление водой в Дагестане: пострадали десятки детей

"Всего госпитализированы 56 человек в состоянии средней тяжести", - сообщили в ведомстве.

Эксперты Роспотребнадзора днем ранее заявили, что к медикам обратились более 70 детей, у них выявлена иерсиниозная инфекция, поставлен предварительный диагноз "псевдотуберкулез". Пострадавшим от семи до 14 лет. Специалисты предполагают, что источник инфекции – салаты, которые готовили с нарушениями технологии, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Детская больница
Детская больница
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.