Мишустин рассказал об открытии новых технопарков в России

Премьер совершил рабочую поездку в Барнаул

В ближайшие три года в России откроют больше 220 технопарков. Об этом во вторник сообщил премьер Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Барнаул. В рамках программы он посетил одну из школ. Глава кабмина подчеркнул: оснащение образовательных заведений IT технологиями будет продолжено.

После Михаил Мишустин отправился на встречу с промышленниками завода, который производит топливную аппаратуру. Премьер осмотрел несколько цехов. Позже на встрече с представителями региона он отметил: развитию промышленного потенциала страны правительство уделяет особое внимание, передает "ТВ Центр".

"Во время поездок по регионам мы обязательно смотрим, что происходит на конкретных производствах. И это важно, чтобы оценить тот эффект, который дают различные меры государственной поддержки и различные государственные программы. Стараемся мы также обсудить с предпринимателями какие дополнительные решения необходимы и, в первую очередь, с точки зрения развития ситуации с занятостью", - заявил Мишустин.

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