Прокуратура Москвы проверяет сообщения об издевательствах в частном детсаду

Его деятельность временно приостановлена

Прокуратура Москвы сейчас проверяет частный сад "Гудвин". Родители уверяют: их малышей там не воспитывают, а бьют и унижают, к тому же, не докармливают. Свои подозрения подкрепили не только жалобами детей - выложили в интернет видео и аудиозаписи.

Рядовой обед в этом частном детском центре закончился неожиданно. Вместо "спасибо" дети начали плакать и заходиться в истерике. Оказалось, маленькому мальчику досталось от воспитателя за детскую шалость.

Звонкую оплеуху влепила ребенку дородная женщина за то, что он спрятал вафлю под стул. В порыве своего "воспитания" задела девочку. Да так, что та упала. Звуки борьбы, сопротивления и принуждения. И беспомощный, надрывный детский плач.

Сразу после "заботливо" воспитатель поднимает с пола упавшую девочку. А после, видимо, еще и пытается "утешить". Сколько валерьянки понадобилось родителям для того, чтобы прийти в себя, увидев это, история умалчивает. Но теперь они единодушно благодарят работницу, которая, не смирившись с заведенным порядком, что насилие - тоже воспитание - уволилась из организации. И после скинула снятое видео одной из мам. Она и опубликовала кадры на своей странице в соцсети. Получить комментарий об инциденте у самой частной организации не получилось. Ни по телефону. Ни лично.

Оказалось, что помимо родителей воспитанников, посещающих детский центр "Гудвин", это видео посмотрели еще и сотрудники прокуратуры. Жестокое обращение с детьми - только вершина айсберга. Проблем, вскрывшихся уже в процессе прокурорской проверки, не счесть. Начиная от отсутствия у детского центра лицензии, заканчивая нарушениями всех возможных санитарных требований, установленных Роспотребнадзором.

В детский центр приглашают детей от 1 до 7 лет, на целый день или полдня. Стоимость услуг варьируется. В основном, 18 тысяч в месяц. За эти деньги организаторы детского досуга были обязаны детей кормить, водить гулять, всячески развивать. Информация, заявленная на сайте, явно расходилась с реальностью. Самых младших гулять не водили. А побои, по словам очевидцев, были систематическими и подкреплялись участием заведующей.

Некоторые соседи о существовании детского центра в жилом доме не знали. А, узнав, недоумевали. После публикации видеозаписи частный центр временно не работает. На месте работает полиция. Анализируют безопасность оказываемых услуг и факты произошедшего. В сказке "Волшебник изумрудного города" персонажа Гудвина называют еще "великим и ужасным". Пока детский центр вызывает только самые ужасные впечатления.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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