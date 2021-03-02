Раскрыта причина покраснения снега в московском дворе

Пользователи соцсетей выдвигали самые разные версии

Красный снег обнаружили жители одного из домов на Ленинградском проспекте в Москве. Фотографии необычного явления быстро разлетелись по соцсетям.

Пользователи сразу начали обсуждать, что же это может быть. Выдвигались разные версии, вплоть до того, что кто-то разлил борщ или вовсе произошло самоубийство сосулек.

Однако всё оказалось намного прозаичнее. В доме идёт капитальный ремонт кровли. Строители обработали деревянные стропила красной краской для защиты от влаги и возгораний, сообщает "ТВ Центр".

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