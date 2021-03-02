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В Институте Склифосовского удаляют камни с помощью новейшего эндоскопа

15:10
  • вторник
  • 02 марта 2021

Как проходит операция и на что способна современная техника?

В Институте Склифосовского появился новейший эндоскоп. Теперь хирурги удаляют крупные камни за полчаса, в самых труднодоступных местах, без единого разреза и побочных эффектов. Пациент восстанавливается быстро и уже через день может вернуться домой.
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Струна - самая высокотехнологичная. В НИИ Склифосовского появился новейший эндоскоп, диаметром чуть больше трех миллиметров. Устройство легко может попасть в самые труднодоступные места - протоки поджелудочной железы и печени.

"Данный эндоскоп - длинный тонкий зонд, на конце которого - цифровая камера. И он позволяет проникать в те полости организма, в которые раньше был доступ только через проколы на коже. Он заводится через ротовую полость, через естественные пути проходит через ЖКТ, достигает 12-перстной кишки. А далее, так как его диаметр чуть более 3 мм, он свободно проникает в желчевыводящие протоки", - рассказал заведующий эндоскопическим отделением НИИ СП им. Н.В. Склифосовского Юрий Тетерин.

Именно здесь у пациентки появилась проблема: огромный камень, около четырех сантиметров. Он перекрыл просвет желчных путей и стал причиной сильных болей, кожного зуда. Начала развиваться желтуха и нарушилось пищеварение.

Теперь, благодаря новому методу, можно будет обойтись без травматичных открытых разрезов. А еще щадящий метод подходит для возрастных пациентов и людей с сопутствующими патологиями. Это третья операция на новейшем аппарате. Ее суть в том, что через канал заводят ультратонкий инструмент, который дробит камень. Зеленый луч показывает, куда будет подано рабочее излучение. Почти сразу появляются осколки.

С новым эндоскопом сложная операция превращается в процедуру, которая занимает 30-40 минут. Риск осложнений сводится к минимуму, и восстановление проходит быстро. Через день пациент уже будет дома.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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