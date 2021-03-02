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Житель Хакасии продавал наркотики под видом чая через интернет

15:11
  • вторник
  • 02 марта 2021

Возбуждено уголовное дело

Наркотики под видом чая. Такую продукцию через крупные интернет-магазины в подмосковном Домодедове реализовывал приезжий из республики Хакасия.

На упаковках была информация, что чай распространяется легально и является продовольственным товаром народного потребления, хотя при этом на упаковке был изображён листок конопли.

Полицейские провели контрольную закупку и приобрели две пачки. Экспертиза установила, что внутри марихуана. После этого было возбуждено сразу несколько уголовных дел. В пунктах выдачи онлайн-заказов и на складах интернет-магазинов в Подольске и Электростали прошли обыски. Изъято более тысячи упаковок чая. Мужчина арестован.

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