Угонщик фургона в центре Москвы заявил, что хотел покататься

Расследование инцидента продолжается

На Красной Пресне в Москве грузовой фургон угнали прямо во время разгрузки у одного из магазинов. Водитель отошел, оставив дверь в кабину открытой и с ключами в замке зажигания, этим и воспользовался злоумышленник, передает "ТВ Центр".

Обнаружили машину на Красногвардейском бульваре, это в двух километрах от места похищения. Полицейским угонщик объяснил, что просто хотел покататься. Тем не менее, против него возбуждено уголовное дело. Мужчина под подпиской о невыезде.

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