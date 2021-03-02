В честь трехлетия "Московского долголетия" открылась фотовыставка

Она продлится до конца марта

Проекту "Московское долголетие" исполнилось три года. За это время он стал крупнейшей площадкой для досуга, образования и оздоровления старшего поколения. Даже во время пандемии участники продолжали заниматься, хоть и в дистанционном формате.

Бывшие учитель и военный, домохозяйка и полицейский – всю свою жизнь эти люди были далеки от публичности. Но роль звезд примеряют на себя охотно и не скрывают радости от того, что стали лицами проекта "Московское долголетие".

"Московскому долголетию" - три года. Ко дню рождения этого уникального проекта открылась фотовыставка. У всех – свой яркий образ. Объединяет их одно: каждый из них увлекся непривычным до этого занятием.

"Никогда не участвовал ни в каких мероприятиях – и вдруг открывается театральный фестиваль. Это неописуемо яркие впечатления, которые действительно останутся на всю жизнь", - рассказал пенсионер Юрий Нечунаев.

В Департаменте соцзащиты признаются - конкурировать с диваном, телевизором и магазинами за свободное время пенсионеров оказалось задачей не из легких. Но получилось: за три года в проекте приняли участие почти 400 тысяч человек. Спорт, обучение, творчество – "Московское долголетие" подарило пожилым людям общение, новых друзей, а кому-то – и вторую половину. Во время пандемии эти люди оказались наиболее уязвимы. Но не бросили занятия, а перешли в онлайн формат.

"Сегодня 77 тысяч московских пенсионеров занимаются в "Московском долголетии" с помощью гаджетов, компьютеров. Мы очень рассчитываем, что благодаря вакцинации, благодаря коллективному иммунитету "Московское долголетие" как можно скорее вернется в привычный формат", - отметил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

Суммарный возраст собравшихся на открытии выставки исчисляется веками. Но назвать их стариками невозможно: на Чистопрудном бульваре – неимоверная концентрация молодости и азарта. Пенсионеры не могут дождаться, когда коронавирусные ограничения уйдут в прошлое и заниматься в любимых группах можно будет лично.

Отметить день рождения проекта все желающие могут, участвуя в акции "3000 шагов к долголетию". Для этого нужно пройти эти три тысячи шагов, записать поздравление на видео и выложить его в соцсетях. А портретные галереи, кроме Чистопрудного, открылись на Тверском и Гоголевском бульварах. Фотовыставка продлится до конца марта.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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