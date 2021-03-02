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Как выбрать тюльпаны на 8 марта

15:19
  • вторник
  • 02 марта 2021

Специалисты советуют пощупать цветы перед покупкой

К предстоящему женскому дню в городских оранжереях начали распускаться тысячи цветов самых разных форм и оттенков, сообщает "ТВ Центр".
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Розы специально к 8 марта никто не высаживал, они растут в столице всегда. А вот тюльпаны - символ праздника - к выгонке готовили. Жёлтые, сиреневые, красные, пятнистые, с простыми и причудливыми лепестками.

Тюльпаны, которые вот-вот распустятся, сотрудники срезают, бережно упаковывают в бумагу и отправляют на продажу. Кстати, перед тем, как купить букет, его надо пощупать.

"Тюльпан должен быть на ощупь упругий, жесткий, и если вы посмотрите, то у листочка есть даже налет", - рассказала замначальника производственного управления ГБУ "озеленение" Светлана Фитисова.

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