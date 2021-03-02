Поработать и забрать домой: в Москве открылся коворкинг с котами

Это первое подобное заведение в России

Работать в обнимку с котом: в Москве открылся необычный коворкинг-центр. Вроде всё, как положено: просторная территория, современная техника, деловая атмосфера. Вот только главная публика - кошки. Их подобрали активисты со всех улиц города, отмыли, откормили. И они готовы скрасить даже самый трудный день, а ещё найти хозяина.

Современный "кошкин дом" выглядит именно так: просторное светлое помещение, игровая зона и качели. Все хвостатые - на своих любимых местах. Гости тоже устраиваются поудобнее. Успокоиться и настроиться на рабочий лад: "Котобюро" задумывалось как особенное место, где в непринужденной обстановке можно решать важные задачи, опираясь в прямом смысле на пушистую лапу. Здесь можно работать, учиться, а заодно общаться с животными. Если общение с котом перерастает во взаимную симпатию, каждый посетитель может взять питомца домой. Так организаторы "Котобюро" хотят пристроить как можно больше бездомных животных, чтобы каждый кот обрел свой дом.

Пока здесь чуть больше десятка животных. И все они - с непростой судьбой.

"Мы забрали их из ветеринарных клиник, из передержек и поместили здесь. И вторые коты - это коты, спасенные из подвалов домов, которые сносятся по программе реновации. Фонд защиты городских животных - в регламенте по сносу, то есть без нашего акта дом не может быть снесен", - рассказывает директор фонда Екатерина Дмитриева.

Именно благодаря волонтёрам за год удалось спасти около сотни бездомных кошек. Шанхай - один из этих счастливчиков. Он родился и вырос в подвале старой хрущевки. И неизвестно как бы сложилась его судьба дальше, если бы он не попал в "Котобюро".

"Мы установили фотоловушки. И на фотоловушках котик был, а в котоловке котика не было. И мы его очень долго не могли поймать. И был отложен снос практически на месяц, пока этот прекрасный кот не попался и не приехал к нам", - говорит Дмитриева.

Теперь Шанхай в "Котобюро". Его основная задача – высыпаться и в хорошем настроении встречать гостей. Впрочем, многие пока стесняются выйти к публике. Томск предпочитает за людьми наблюдать свысока. Клички котам в Фонде дают по названию городов. Надеются когда-нибудь заполнить всю карту мира именами нашедших дом животных.

Елена Сахно, Виталий Копытин, Никита Савкин, "ТВ Центр".

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