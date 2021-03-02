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Кремль решил задать несколько вопросов руководству Крыма

12:58
  • вторник
  • 02 марта 2021

Вопросы касаются экологии полуострова

Пресс-секретарю президента России неизвестно об обращении жителей Крыма к Владимиру Путину по поводу вырубки деревьев в парке "Форос". Тем не менее, Кремль обратит внимание на эту жалобу и задаст соответствующие вопросы руководству полуострова, заявил Дмитрий Песков.
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"Безусловно, это очень важно, мы обратим на это внимание, мы зададим вопросы руководству Крыма", - сказал представитель Кремля журналистам.

Журналисты также поинтересовались у Пескова, удалось ли договориться с американским предпринимателем Илоном Маском, который предложил Владимиру Путину пообщаться в соцсети Clubhouse. Дмитрий Песков предположил, что это было недоразумение – так как установить контакт с владельцем Tesla не получилось. Представитель Кремля считает, что эта тема уже исчерпана, передает "Интерфакс".

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