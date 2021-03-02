Депутат Мосгордумы Герасимов: Музей современной истории России получит новый выставочный зал

Ландшафт переулков Тверской не пострадает

Музей современной истории России получит современный выставочный зал. Об этом сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

По словам депутата, культурная жизнь большого города немыслима без музеев, причем музеев современных, ведущих активную выставочную и просветительскую работу.

"Наличие крупных музеев, как и театров – один из главных аргументов, наряду с развитыми системами образования и здравоохранения, в пользу жизни в мегаполисе. Реконструкция позволит одному из наиболее известных музеев Москвы – Музею современной истории России – усилить, разнообразить и активизировать культурно-просветительскую деятельность. А значит – в афише московских мероприятий, к радости горожан, появятся новые интересные пункты", — сказал Герасимов.

Он добавил, что основной корпус музея - усадьбу Разумовских начала XIX века - реконструироваться не будет, так как это объект культурного наследия федерального значения. А вот на базе корпуса фондохранилища советского времени появится новейший выставочно-просветительский центр, который обеспечит новые форматы музейной работы. Существующей площади в более чем 4,5 тыс. кв. м. для этого достаточно, поэтому увеличивать этажность здания не планируется. Это позволит сохранить "драгоценный для москвичей ландшафт переулков у Тверской".

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