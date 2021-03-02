"Какое-то недоразумение": Песков об идее Маска пообщаться с Путиным в Clubhouse

Американский бизнесмен захотел лично поговорить с российским президентом

В Кремле отреагировали на предложение Илона Маска пообщаться с российским президентом Владимиром Путиным в Clubhouse. По словам Дмитрия Пескова, это больше похоже на недоразумение.

Ранее Илон Маск обратился к официальному Twitter-аккаунту Владимира Путина и пригласил на разговор в популярную социальную сеть Clubhouse.

Пресс-секретарь президента рассказал, что Кремль обратился к Илону Маску за разъяснениями, но так их и не получил.

"Вы знаете, это, видимо, наверное, было какое-то недоразумение, потому что мы тоже, собственно, задали вопрос, дабы уточнить детали этого предложения. Но или оно не имеет отношения к Илону Маску - мы не получили никакого ответа, поэтому, скорее всего, эта тему уже исчерпана", - заявил Песков.

Он добавил, что у Маска попробовали узнать, о чем бы он хотел поговорить с президентом России и не может ли предметом разговора стать космическая тематика, но глава компании SpaceX вопрос проигнорировал, передает РИА Новости.

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