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Лукашенко отказался передавать власть в Белоруссии по наследству

13:15
  • вторник
  • 02 марта 2021

Все будет по новой конституции

Трансфера власти в Белоруссии быть не может. Все произойдет в соответствии с конституцией страны и с ее законами, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
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"Я уже сказал: никакие дети, никакие внуки и правнуки не могут после президента Лукашенко претендовать на эту должность. Все будет по Конституции и закону", - сказал Лукашенко на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере.

Белорусский лидер напомнил, что конституцию планируется принять в январе-феврале будущего года. Что же касается трансфера власти, то этот вопрос на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи обсуждался. А обсуждалась, по словам Лукашенко, координация действий во внешней политике, передает агентство БелТА.

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