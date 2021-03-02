Депутат Мосгордумы Гусева: Столичная служба занятости достойно справилась с последствиями пандемии

Коронавирус подтвердил востребованность нового формата службы занятости

В столице значительно улучшилась ситуация с занятостью населения, заявила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева. Она напомнила, что ситуация осложнилась на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Парламентарий отметила, что в столице в последние полгода начал снижаться уровень безработицы.

"Пандемия коронавируса стала причиной значительного роста безработицы в прошлом году — с уровня менее 1% показатели поднялись более чем до 3% трудоспособного населения города. Однако удар кризиса удалось сгладить слаженными действиями федеральных и московских властей: оперативно были предприняты меры поддержки, в рамках которых безработным сразу же, без сбора документов, предоставлялись дополнительные пособия. Одновременно служба занятости, интегрированная в столичный Департамент труда и социальной защиты населения, продолжила активную работу по адаптации безработных к меняющемуся рынку труда. Ведь, как это ни удивительно, практически сразу после начала пандемии в городе появилось большое количество вакансий. На 76 тыс. безработных было зарегистрировано 260 тыс. вакансий. Причина этого — переход многих компаний в онлайн, в результате чего возник спрос на ряд IT и смежных специальностей. В результате за последние полгода город помог найти работу примерно 74 тыс. москвичей", - рассказала Гусева.

По ее словам, столичная служба занятости оказалась хорошо подготовлена к резкому увеличению объемов работ. В 2019 году ее реформировали, открыли флагманские центры "Моя работа" и "Моя карьера", стали использоваться современные технологии. Гусева подчеркнула, что на тот момент реформа была призвана обеспечить адаптацию людей к меняющимся реалиям рынка труда. Пандемия подтвердила востребованность нового формата службы занятости, при этом оперативность работы ведомства еще возросла. В результате система стала работать гибко, открыто, понятно.

"Регулярно проходят разнообразные обучающие мероприятия, круглые столы. Они посвящены и профессиональной переподготовке, и получению навыков работы с собственной анкетой, и позиционированию себя. Задача центров — не только и не столько выписать пособие, но в первую очередь определить индивидуальные траектории карьерного роста, дать людям востребованные профессии, навыки и компетенции", - сказала Гусева.

Кроме того, благодаря центрам "Моя работа" и "Моя карьера" появилась возможность создать в столице новые рабочие места. В центрах проводятся профессиональные тестирования, обучение, регистрация статуса ИП или самозанятого, а также поиск бизнес-партнеров. Также во флагмане "Моя работа" можно бесплатно зарегистрировать ИП, ООО или получить статус самозанятого.

"Столичная служба занятости продолжает создавать все необходимые условия для того, чтобы каждый заинтересованный в работе нашел свою вакансию", - резюмировала депутат.

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