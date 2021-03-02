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Минск готов производить узлы для российских самолетов

13:44
  • вторник
  • 02 марта 2021

Белоруссия готова и обслуживать лайнеры

Александр Лукашенко заявил о готовности Белоруссии производить комплектующие и узлы для российских среднемагистральных самолетов. Минск может заняться и обслуживанием лайнеров, отметил белорусский президент. По словам Лукашенко, вопрос о кооперации в авиационной отрасли поднимался на саммите Евразийского экономического союза.
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"И я в Сочи, продолжая этот разговор, поблагодарив, сказал… что мы такой завод перенесли из центра Минска, построили. И мы готовы не только обслуживать эти самолеты, которые производятся в России, но и производить некоторые узлы и комплектующие", - заявил Лукашенко на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере.

Президент Белоруссии подчеркнул, что более тесная кооперация в авиационной отрасли выгодна его стране, передает агентство БелТА.

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