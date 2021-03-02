Аллергикам посоветовали не затягивать с вакцинацией от COVID-19

Лучше всего успеть до наступления теплой погоды

Людям с аллергическим ринитом следует поспешить с вакцинацией от коронавирусной инфекции и успеть сделать прививку до таяния снега, чтобы не попасть на период цветения, заявил инфекционист Сергей Вознесенский.

"Прививку от коронавируса нужно сделать до цветения, либо после. Поллиноз не обязательно начинается в апреле, он может начаться и в конце марта, у некоторых он может быть и в августе. Все зависит от того, каким аллергеном он вызван. Самое первое начинается на березу и другие аллергены - это когда начинает таять снег", - объяснил инфекционист.

Он добавил, что поллиноз может проявиться не только весной, но и летом. В таком случае прививку делать нельзя, поскольку аллергия является противопоказанием для вакцинации, как и для любой иммуноориентированной терапии, передает РИА Новости.

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