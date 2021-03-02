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Онищенко призвал россиян не выбирать между вакцинами от COVID-19

14:07
  • вторник
  • 02 марта 2021

Депутат уверен, что подойдет любой препарат

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко скептически отнесся к желанию некоторых россиян самостоятельно выбирать вакцину от коронавируса. По его словам, все препараты находятся примерно на одном уровне безопасности и эффективности, а потому выбирать между ними нет смысла.

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"Вот эта вот новомодная тенденция выбирать себе вакцину, собирать по ней данные, с одной стороны, конечно же, меня радует, потому что люди наконец-то начали интересоваться. <...> Но не в этом дело - давайте доверять врачам, давайте будем идти на вакцинацию, и там врач примет решение, вам можно сегодня прививаться или нельзя", - заявил он.

По словам парламентария, достаточно всего лишь прийти на прививочный пункт, где врач самостоятельно назначит подходящий препарат, передает ТАСС.

"Я могу четко и ясно сказать: у нас есть три вакцины, они примерно равны по безопасности и эффективности, они на одной шкале стоят", - подчеркнул Онищенко.

На сегодняшний день в России зарегистрировано уже три вакцины от COVID-19. Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции создали ученые из НИЦ имени Гамалеи. Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" изготовлена специалистами новосибирского центра "Вектор". Третьей стала "Ковивак", разработанная в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН.

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