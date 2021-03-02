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Лавров пообещал США полную взаимность в ответ на санкции

14:13
  • вторник
  • 02 марта 2021

Москва однозначно отреагирует на новые шаги Вашингтона

Принцип взаимности в международной дипломатии никто не отменял. Москва однозначно отреагирует на новые санкции Вашингтона, если тот все же решит их ввести, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
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"Реагировать будем однозначно. Никто не отменял одно из правил дипломатии - взаимность", - ответил Лавров журналистам на пресс-конференции. Министр прокомментировал сообщения о подготовке Соединенными Штатами новых антироссийских ограничений из-за "дела Навального", передает "Интерфакс".

Ранее стало известно, что США, а вслед за ними и Европейский союз начали процедуру подготовки очередных санкций в отношении России. На сей раз поводом для введения ограничительных мер Запад назвал якобы имевшие место "нарушения прав человека" во время суда над блогером Алексеем Навальным. Ему заменили условный срок реальным лишением свободы: блогер был осужден по делу о мошенничестве, однако нарушил условия приговора.

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