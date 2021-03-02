Зеленского привили от коронавируса

Президент Украины сообщил об этом в соцсети

Владимир Зеленский получил прививку от коронавируса. Президента Украины вакцинировали препаратом Covishield – он разработан шведско-британской компанией AstraZeneca, но произведен в Индии.

Как сообщил украинский лидер в Twitter, на первый укол он пошел в компании военнослужащих ВСУ в Донецкой области.

"Вакцина позволит нам снова жить без ограничений", — написал Зеленский.

Первую партию вакцины от коронавируса — 117 тысяч доз — поставили на Украину 23 февраля. Препарат отправили в регионы, прививают в первую очередь медицинский персонал и граждан из наиболее уязвимых к вирусу категорий. Накануне стало известно о том, что около 60 врачей в Одессе после прививки этим препаратом почувствовали себя плохо. Бывший президент страны Петр Порошенко отозвался о закупаемой властями вакцине в нецензурных выражениях. Как чувствует себя после вакцинации Зеленский – не сообщается.

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