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Путин призвал строить долгосрочные планы по развитию угольной отрасли

14:49
  • вторник
  • 02 марта 2021

Для развития отрасли надо анализировать рыночную ситуацию, отметил президент

Владимир Путин во вторник проводит совещание по развитию угольной промышленности. Разговор проходит в режиме видеоконференции, сообщает "ТВ Центр".

Обсуждается широкий спектр проблем отрасли - от вопросов мировой конъюнктуры до внутренней логистики и создания новых рабочих мест. В повестке в том числе и повышение экологичности производства.

Открывая заседание, Владимир Путин отметил - в развитии угольной отрасли надо выстраивать как краткосрочные планы, так и смотреть на перспективу.

"Мы должны посмотреть в завтрашний день. С 2017 года добыча превышает 14 миллионов тонн в год. Больше половины - за рубеж. За 8 лет объем экспорта вырос на треть. Для развития отрасли надо анализировать рыночную ситуацию, выстраивать планы исходя из стратегических вызовов и перспектив мирового угольного рынка", - отметил Путин.

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