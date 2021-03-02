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"Мне его жалко": Васильева рассказала о причинах ссоры с Садальским

15:13
  • вторник
  • 02 марта 2021

Актриса раньше дружила с коллегой

Актриса Татьяна Васильева рассказала, почему закончилась ее дружба со Станиславом Садальским. Артистка заявила, что коллега предал профессию, хотя имел все шансы превратиться в хорошего актера.

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По мнению Васильевой, артист не должен постоянно выходить в эфир и "разговаривать с целым миром". Она подчеркнула, что в ходе своих выступлений Садальский редко уделяет время профессии и часто обсуждает сплетни.

"Он мог бы быть интересным актером, но пока не стал. Это одно и то же из роли в роль", - считает артистка. Она рассказала, что Садальский не запоминает тексты и часто путает слова. К примеру, на вопрос по сценарию "где деньги?", вместо "у мамы", может сказать "у Набилуллиной".

Васильева призналась, что долгое время терпела подобное отношение коллеги к работе, но прекратила дружбу после негативного высказывания Садальского о ее детях.

"А что мне делать? Он мой партнер. Слава богу, у нас остался один спектакль. Дружили, но это было очень трудно. Только с моим терпением и воспитанием можно было отдавать столько времени этому человеку, ну и мое к нему сочувствие. Мне его жалко, хотя особенно не за что. Будучи бездетным и несемейным человеком, который привык жить только для себя любимого... Я не могу допустить, чтобы про моих детей плохо говорили", - резюмировала актриса.

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