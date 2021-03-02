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С космодрома Байконур украли детали

14:58
  • вторник
  • 02 марта 2021

Управление МВД ведет следственные действия

В пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры сообщили о проводимых управлением МВД следственных действиях по факту кражи деталей на космодроме Байконур, передает ТАСС.

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Ранее СМИ писали, что со стартовой площадки № 110 украли детали с драгоценными редкоземельными металлами. Предназначалась площадка для запуска ракеты-носителя "Энергия".

Пресс-служба уточнила, что сейчас площадка находится на консервации: системы и агрегаты разукомплектованы, а их сроки эксплуатации закончились более 20 лет назад.

Причастные к инциденту и обстоятельства случившегося устанавливаются.

28 февраля с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз" со спутником "Арктика-М" на борту. Это первый российский аппарат для мониторинга климата в районе Северного полюса. С его помощью будут, в частности, фиксировать солнечную активность и уровень радиации в околоземном пространстве.

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