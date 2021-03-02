Производители мяса птицы и яиц договорились не повышать цены

Как минимум - в течение двух месяцев

Как сообщил генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов, крупнейшие российские производители яиц и мяса птицы достигли договоренности в течение как минимум двух месяцев не повышать отпускные цены.

"Это абсолютно добровольные действия компаний", - приводит слова Лахтюхова РИА "Новости".

Уточняется, что достигнута договоренность была на совещании в Министерстве сельского хозяйства. При этом производители попросили увеличить лимит по льготным инвестиционным кредитам. Бизнес рассчитывает, что правительство компенсирует часть затрат на килограмм продукции.

По словам Лахтюхова, бизнес все же не намерен фиксировать цены в определенном диапазоне или на конкретном уровне.

Согласно данным Росстата, за 2020 год охлажденные и мороженые куры подорожали на 2,6%, куриные яйца - на 15,2%.

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