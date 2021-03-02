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Как выбрать подарок на 8 Марта: советы от Эвелины Бленданс

15:59
  • вторник
  • 02 марта 2021

В первую очередь, нужно думать о даме

Эвелина Бледанс дала несколько подсказок мужчинам, которые не знают, чем порадовать женщин на 8 марта. Актриса напомнила, что при выборе подарку в первую очередь стоит задуматься об интересах и увлечениях дамы.
Каких подарков ждут россиянки на 8 марта

Актриса отметила, что некоторые мужчины попросту не умеют дарить женщинам подарки, даже несмотря на широкий ассортимент.

"Кто-то до сих пор дарит посуду или условный букет тюльпанов, который особо не отличается от тысячи остальных цветочных наборов. Некоторые мужчины умудряются даже дарить своим девушкам ножи, что категорически запрещено делать, и не только с точки зрения суеверий. Это просто глупо!", - возмутилась артистка.

Бледанс призналась, что ей тоже не всегда доставались желанные подарки. "Как-то вручили вазу, которую даже никак не применишь в хозяйстве и не украсишь ею даже интерьер. Она была без ручек и даже без узоров. Ненавижу подобные подарки. Они бессмысленны и огорчают даму. Да и вообще, если вы решили дарить посуду, то она как минимум должна быть хотя бы от качественного производителя", - подчеркнула она.

Актриса добавила, что сейчас можно приобрести денежные подарочные сертификаты в ювелирные салоны, брендовые магазины одежды и обуви. По словам актрисы, это хороший подарок, который понравится женщине и позволит ей самой выбрать украшение, передает "Вечерняя Москва".

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