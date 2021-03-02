В Москве откроют стационар для переболевших коронавирусом

В медучреждении будут помогать пациентам с тяжелыми последствиями COVID-19

В Москве планируют открыть терапевтический стационар для помощи пациентам с тяжелыми последствиями коронавируса.

"Департамент здравоохранения открывает постковидный стационар... как раз для того, чтобы решать последствия не в разных стационарах, а в одном месте оказывать специализированную помощь этой категории пациентов", - сказал замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в интервью Первому каналу.

Ранее власти Москвы предложили гражданам, переболевшим коронавирусом, сдать плазму крови с антителами к инфекции (COVREC). Доноры могут получить стимулирующие выплаты - до пяти тысяч рублей.

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