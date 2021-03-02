Байден поздравил Горбачева с 90-летием

При первом президенте СССР мир стал безопаснее, отметил глава Белого дома

Отмечающий во вторник 90-летие первый президент СССР Михаил Горбачев получил поздравления от президента Соединенных Штатов Джо Байдена, сообщается в Facebook переводчика Горбачева.

"Уважаемый президент Горбачев! От имени американского народа хочу поздравить вас с 90-летием. Это грандиозная веха в вашей легендарной жизни", - сказано в поздравительном тексте.

Байден также отметил, что Горбачев всегда был приверженцем идей свободы и мужества, а в ходе своей политической карьеры "принимал трудные, но необходимые решения".

По словам главы Белого дома, благодаря усилиям первого президента СССР мир стал более безопасным, что и сейчас является источником вдохновения.

Также в своем послании Байден выразил надежду на то, что Москва и Вашингтон будут прикладывать общие усилия для продолжения начатого Горбачевым дела.

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