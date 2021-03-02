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Немецкие пивовары пожаловались на рекордное падение продаж

15:42
  • вторник
  • 02 марта 2021

Особенно сильно пострадали маленькие компании

Согласно данным Федерального статистического ведомства Германии, на которые ссылается ТАСС, в январе сокращение продаж пива в ФРГ составило 27%.

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"Это историческое падение, которого германская пивоваренная отрасль еще не знала", - заявил гендиректор Германского союза пивоваров Хольгер Айхеле.

Действующие в стране коронавирусные ограничения, добавил он, затронули прежде всего небольшие пивоварни, которые сильно зависят от массовых мероприятий. Всего в январе продали 4,7 миллиона гектолитров этого напитка.

Как ранее сообщали в союзе, из-за пандемии немецкие производители пива утилизировали миллионы литров продукта с истекшим сроком годности. За весь 2020 год пивовары ФРГ продали 8,7 миллиарда литров продукции - на 5,5% меньше, чем в 2019-м.

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