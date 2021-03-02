Переехавший в Россию француз объяснил, почему не хочет на родину

Он рассказал о плюсах жизни в России

Французский предприниматель Янн Сотти переехал в Москву 20 лет назад и не планирует возвращаться на родину. Экспат рассказал, чем именно его так покорила Россия.

Сотти объяснил, что в России на сегодняшний день антикоронавирусные ограничения гораздо мягче, чем во Франции. По его словам, родная страна "словно находится в состоянии психоза". Мужчина уверен, что в этом виноваты французские СМИ, которые слишком жестко преподносят информацию и тем самым обостряют у читателей чувство страха. На это накладываются медленные и нерешительные действия правительства.

Что касается россиян, то их француз назвал фаталистами, для которых "смерть – часть жизни". Он отметил, что люди в России быстро перестали носить медицинские маски как обязательное средство защиты и начали надевать их "из вежливости и гражданской ответственности".

"Ими руководит прагматизм. Доказательством их находчивости служит кладовая, где они хранят консервы и запасы еды", - отметил француз, говоря о русских.

Также он подчеркнул, что российские власти оперативнее реагируют на кризисные ситуации и принимают решения для их устранения, передает Le Figaro.

Сотти отметил, что из-за коронавируса не может вернуться во Францию, но и не хочет этого делать. "Мне не слишком нравится современная Франция, а Россия предлагает очень комфортную жизнь", - сказал француз.

Он добавил, что многие его соотечественники видят в России отголоски тоталитаризма и Советского союза, но это не так. "Мне хотелось бы, чтобы моя родина больше смотрела в сторону моей новой страны, а не на Запад. […] В любом случае, я вижу, что французским экспатам здесь нравится. Они не хотят возвращаться во Францию. И это о многом говорит", - резюмировал бизнесмен.

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