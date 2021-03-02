"Внимание всем!" В России пройдет большая проверка системы оповещения

В Москве сирены включать не будут

В российских регионах в среду пройдет большая проверка систем оповещения. Сирены будут включать не во всех регионах, например, в Москве проверка не состоится, сообщили в МЧС.

Проверка начнется около 10:40 по времени региона, передает ТАСС. Кроме включения сирен, по радио и телевидению будут переданы речевые сигналы "Внимание всем!" В некоторых субъектах страны информацию будут передавать в общественном транспорте.

В МЧС попросили граждан не паниковать. "Целью проверок является отработка своевременного доведения проверочных сигналов и информации до населения об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. МЧС России обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие", - отметили в министерстве.

Следующая проверка запланирована на 6 октября.

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