Путин пристыдил США за замерзший Техас

При планировании нужно учитывать все сценарии

Планируя развитие мирового топливно-энергетического комплекса, необходимо учитывать все сценарии, считает Владимир Путин. Президент России прокомментировал ситуацию с аномальными морозами в США – там замерзли источники альтернативной энергии.

"Вот сейчас Техас замерз, а отогревать ветряные мельницы пришлось такими способами, которые далеки от охраны окружающей среды", — сказал Путин.

По словам президента, необходимо прорабатывать все возможные сценарии чтобы гарантировать уверенное развитие угледобывающих регионов России - даже при снижении мирового спроса на уголь". Путин призвал направлять доходы от экспорта угля в развитие российских угледобывающих регионов и выстраивать планы на длительную перспективу.

Аномальные морозы, которые обрушились на Техас в начале 2021 года, обернулись многомиллиардными убытками. По оценкам экспертов, сумма приближается к 90 миллиардам долларов, сообщает "Интерфакс".

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