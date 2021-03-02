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После отравления школьников в Красноярске завели второе дело

15:57
  • вторник
  • 02 марта 2021

56 человек находятся в стационарах в состоянии средней тяжести

По факту массового отравления школьников в Красноярске возбудили второе уголовное дело, передает РИА "Новости" со ссылкой на краевую прокуратуру.

Появились подробности массового отравления детей в школах Красноярска
В подмосковном Красноармейске дети отравились в школьной столовой

В период с 18 февраля по 1 марта в 25 школах города зарегистрировали 91 случай иерсиниоза среди учеников в возрасте от 7 до 14 лет. Роспотребнадзор назвал салаты предполагаемым фактором передачи возбудителя. В региональном Минздраве сообщили, что 56 человек находятся в стационарах в состоянии средней тяжести.

Прежде было возбуждено первое уголовное дело - о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Второе дело завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Расследование поставлено на личный контроль прокурора края.

В смыве с пищеблоков патогенных микроорганизмов не нашли. Ведутся служебные проверки. Во всех красноярских школах временно перестали готовить блюда из сырых фруктов и овощей без термической обработки.

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