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Власти Черногории предложили закрыть страну из-за ситуации с COVID-19

16:17
  • вторник
  • 02 марта 2021

Президент страны Мило Джуканович призвал ускорить вакцинацию

Власти Черногории предложили запретить въезд в страну без ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию.

"За 11 месяцев от коронавируса умерло более одной тысячи граждан Черногории. Число заболевших и умерших требует немедленного введения и эффективного воплощения эпидемиологических мер", - заявил президент Черногории Мило Джуканович (цитата по ТАСС).

По его словам, здоровье граждан страны находится в опасности. Кроме закрытия границ, необходимо также ускорить темпы вакцинации, уверен он.

Ранее Черногория получила несколько партий российской вакцины от коронавируса "Спутник V" – из России и Сербии.

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