Эксперт Роспотребнадзора: Россия еще не прошла первую волну COVID-19

Страна, по его словам, находится в стадии стабилизации ситуации

Как отметил в эфире "Первого канала" заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, сейчас Россия находится в стадии стабилизации и снижения инфекционного процесса.

"Мы еще первую волну с вами не пережили, потому что классика жанра: ноль, подъем, ноль. Мы с вами не прошли ноль ни в одной ситуации", - уточнил эксперт.

По его словам, о второй волне можно будет говорить, когда страна пройдет через нулевое значение выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции, а масштабы распространения мутаций достигнут характерных для первой волны показателей.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский сообщил, что перенесенное заболевание или вакцинация формируют коллективный иммунитет у населения России. Он достигнет уровня 60%, предположительно, ко второй половине 2021 года.

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