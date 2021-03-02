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В Германии узнали содержание нового санкционного списка ЕС

16:30
  • вторник
  • 02 марта 2021

Это персональные ограничительные меры против России

Как сообщило во вторник со ссылкой на источники информагентство DPA, Евросоюз принял правовой акт о новых антироссийских санкциях, в ближайшее время он будет представлен официально.

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Под ограничительные меры, пишет агентство, попали генеральный прокурор России Игорь Краснов, командующий Росгвардией Виктор Золотов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и руководитель Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.

Санкции связаны с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального. Ему заменили условный срок на реальный за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Страны Запада призвали освободить оппозиционера, Москва же назвала неприемлемым вмешательство из-за рубежа в дела суверенного государства.

Ранее стало известно, что послы 27 стран ЕС согласовали новые меры в отношении России. Министерство иностранных дел пообещало ответную реакцию.

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