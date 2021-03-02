В правительстве Москвы подвели итоги работы транспортного комплекса за 2020 год

Средняя скорость движения на основных магистралях столицы выросла до 55 километров в час

Средняя скорость движения на основных магистралях Москвы выросла до 55 километров в час. Об этом во вторник рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума правительства столицы, где подводили итоги работы городского транспортного комплекса за прошлый год и обсуждали планы развития на год текущий.

Среди основных приоритетов мэр отметил обновление подвижного состава метро, передает "ТВ Центр". Уже в этом году столичная подземка получит более 300 новых современных вагонов. Кроме того, мегаполис закупит ещё 400 электробусов и 70 низкопольных трамвайных вагонов. К весеннему сезону продолжится развитие в городе велосипедной инфраструктуры. Будет создано ещё 18 километров специальных дорожек.

В этом году расширятся и возможности карты "Тройка". Уже сейчас ей можно оплачивать не только проезд в общественном транспорте, но и парковку, а совсем скоро билет станет виртуальным и продолжит распространение в регионах страны, особый упор решено сделать на Московскую область.

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