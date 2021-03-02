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Жириновский рассказал, когда уйдет со всех должностей

16:55
  • вторник
  • 02 марта 2021

В ближайшем будущем политик этого делать не собирается

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радиостанции "Говорит Москва" назвал дату, после которой он будет освобожден от всех занимаемых им должностей.

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"Сам я написал уже заявление, что "прошу освободить меня от всех занимаемых должностей с 1 мая 2036 года" в день моего 90-летия", - сказал политик.

Как уточнил Жириновский, после этого он отойдет "чуть-чуть в сторону", чтобы дать дорогу другим людям и не устраивать "застоя".

По словам лидера ЛДПР, вопрос о своем уходе с руководящего поста он ставит на каждом съезде партии, но его не отпускают.

Сейчас в ЛДПР много молодых и талантливых представителей, просто пока им уделяют мало внимания, считает Жириновский.

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